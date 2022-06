VIOLA, Chi in crociera, chi in barca e chi in città

Tempo di vacanze per i giocatori viola che tra meno di un mese dovranno tornare a Firenze per allenarsi, tranne i convocati in Nazionale ancora impegnatii e che dunque godranno di qualche giorno in più di stop. Intanto Pietro Terracciano è andato in crociera con la compagna Jessica e i bambini e ironia della sorte a Barcellona si è imbattuto in una tratta con un folto numero di tifosi bianconeri. Bonaventura invece è in vacanza a Forte dei Marmi da dove si è concesso un'escursione in barca nel mare spezzino con la moglie Federica e il figlio Edoardo.

Lorenzo Venuti è invece in Abruzzo, a casa della fidanzata Augusta, conosciuta proprio quando giocava a Pescara. Una breve vacanza insomma, in attesa del matrimonio di Castrovilli che con la futura sposa Rachele si gode gli ultimi giorni da fidanzati a Firenze (dopo l'addio al celibato della scorsa settimana) e il concerto di Ultimo al Franchi. Duncan invece ha passato qualche giorno nella sua lussuosa masseria vicino Gallipoli prima di tornare a casa mentre Biraghi, dopo il forfait in Nazionale, ieri era a godersi la prima semifinale di calcio storico, così come oggi ha fatto il dt Burdisso. Cerofolini è volato invece alle Maldive con la bella Giulia. Tra i più giovani Agostinelli è a Santorini, mentre i fratelli Pierozzi e Mattia Fiorini sono reduci da un viaggio a Bali. Molti stranieri sono tornati a casa, come Cabral che si gode il suo Brasile.