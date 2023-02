VIOLA, ANCORA 4-3-3. AMRABAT CON LA MASCHERA, MA DAL 1'? DAVANTI FIDUCIA A JOVIC

Match con vista Europa quello andrà in scena oggi, alle ore 18, allo stadio Franchi tra Fiorentina e Bologna, squadre a ridosso del settimo posto e distaccate di soli due punti in classifica. Vincenzo Italiano dovrebbe confermare il ritorno al 4-3-3 proposto recentemente contro il Torino, affidando i pali della porta (come sempre) a Terracciano. La coppia centrale di fronte a lui potrebbe vedere Martinez Quarta al posto di Igor, assieme a Milenkovic. Mentre in quanto alle fasce, a destra agirà Dodò, a sinistra potrebbe esserci il ritorno di Biraghi, anche se la prestazione di Terzic in Coppa Italia tiene vivo il ballottaggio. Davanti alla difesa difficile una presenza dal primo minuto di Amrabat (anche se Italiano ieri ha affermato che giocherà), il favorito per la maglia è Mandragora. Ai suoi lati Bonaventura e uno tra Duncan e Barak, col primo favorito. Tridente composto da Nico Gonzalez a destra e Jovic al centro, mentre è serrato il ballottaggio tra Saponara e Ikoné per l’ultima maglia: possibile la spunti il primo avendo riposato mercoledì.

Quanto al Bologna, mister Thiago Motta si presenterà col consueto 4-2-3-1. Va verso la panchina il neo arrivato Kyriakopoulos, fascia sinistra presieduta probabilmente da Lykogiannis. Schouten e l’ex obiettivo viola Dominguez formeranno la diga mediana, Zirkzee dovrebbe agire come unica punta con Ferguson alle sue spalle.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Duncan; Gonzalez, Jovic, Saponara. All.: Vincenzo Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumi, Lykogiannis; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirkzee. All.: Thiago Motta