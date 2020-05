VIDEO FV, Sanificazione ambienti in corso al CS

Giornata interamente dedicata alla sanificazione degli ambienti al centro sportivo Davide Astori per la Fiorentina. Come si può vedere dal video di FirenzeViola.it, in calce all'articolo, nessuno può entrare all'interno dello stesso tranne gli operatori che stanno lavorando per mettere in sicurezza l'ambiente. Ecco spiegato il motivo per cui i giocatori viola saranno sottoposti ai tamponi a domicilio.

LEGGI ANCHE: TEST, I giocatori e lo staff viola li faranno a domicilio