VIDEO FV, Montella su Ribery: "Bellissimo rapporto"

In occasione della conferenza stampa prima della partita di domani sera contro il Sassuolo a Reggio Emilia, Vincenzo Montella, ha parlato così in conferenza stampa del suo rapporto con Franck Ribery, soprattutto dopo gli ultimi screzi nel match con la Lazio. Questo il video di FirenzeViola.it: "Penso che ci sia un bellissimo rapporto con Franck, già prima che arrivasse a Firenze. In campo non avevo visto davvero nulla, anche se mi aspettavo che potesse risentirsi per il cambio. Poi ho visto le immagini e mi hanno raccontato la sua adrenalina. Ieri ci siamo spiegati: lui nella testa è ancora un campione e per questo ha scelto la Fiorentina. Di questo ne stiamo giovando ma io devo fare delle valutazioni anche sulle sue condizioni fisiche. Avessi saputo che sarebbe stato espulso avrei anche potuto correre il rischio... Cinque minuti prima di uscire si è fatto vedere perché aveva un affaticamento, per me ho fatto una scelta legittima. Vedevo che non aveva più forza nelle gambe per terminare la partita".