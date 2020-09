VIDEO FV, Mercato chiuso? Squadra già forte

Mercato chiuso? Si, forse, tutto è possibile in realtà. Ma Daniele Pradè ha voluto chiarire che se il mercato chiudesse oggi la squadra sarebbe comunque forte e con uno dei migliori centrocampo. Ecco le sue parole: "Se la squadra è questa, rimane così. Siamo completi nei reparti, abbiamo un centrocampo davvero molto forte, un modulo di gioco che ci permette di giocare con due punte avendone cinque. Forse manca un'alternativa a sinistra a Biraghi, e per essere pignoli potremmo arrivare a sei difensori. Abbiamo anche situazioni che possono essere continuazioni dell'anno scorso, come Lirola o Vlahovic, io ci credo. Il nostro è un processo di crescita continuo. Avremo anche Ribery in più, l'anno scorso non l'abbiamo mai avuto. Stesso discorso per Chiesa, che ha avuto problemi fisici mentre ora sta bene. Abbiamo una difesa solida, i numeri parlano a nostro favore. Come dico al presidente, se le cose vanno male la responsabilità è mia. Voglio valorizzare diversi giocatori. Poi tutto è migliorabile, se prendi Dzeko fa la differenza però io devo credere in quello che abbiamo".