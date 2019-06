VIDEO FV, Commisso si presenta: "Grazie a tutti"

Dalla sala conferenze del Franchi, il nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso si presenta ai giornalisti e alla stampa dopo lagiornata di fuoco vissuta ieri e l'incontro al Franchi previsto dopo la presentazione. Nel video di FirenzeViola.it le prime parole ufficiali del magnate italo-americano: "Innanzitutto voglio citareeringraziare tutte le persone che sono qui con me e che mi hanno permesso di essere qui, da JP Morgan a Mediacom a Chiomenti. Di solito non è così veloce chiudere un affare così: è passato pochissimo tempo per fare l'affare. Oggi ho parlato con i dipendenti della Fiorentina e mi aspetto da loro che vadano ancora più veloce". Ecco i contributi: