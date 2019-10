VIDEO FV, Ad Rinascente: "Domenica battete Juve!"

Pierluigi Cocchini, amministratore delegatyo del gruppo Rinascente, ha parlato della partnership con la Fiorentina Women. Ecco le sue parole: "Felici di avere il nostro nome associato alla maglia viola. Abbiamo negozi differenti in ogni città pur con DNA comune e dunque cerchiamo di dare una mano a realtà pilastri di Firenze. E' una strategia che cerchiamo di portare avanti appunto in ogni città. Quindi ci aspettiamo tanto da questa collaborazione e anche in termini di risultati, soprattutto domenica contro la Juve. Io sono torinese ma tifo Torino perciò siamo praticamente gemellate e vi faccio l'in bocca al lupo per questa gara e per le prossime importanti.