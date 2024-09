VIDEO, È 3-2 al Gewiss: highlights di Atalanta-Fiorentina

FirenzeViola.it

Cade la Fiorentina al Gewiss Stadium. Pur tenendo testa all'Atalanta (almeno a tratti), i viola escono da Bergamo con zero punti, in virtù della sconfitta per 3-2. Quarta aveva portato avanti la truppa di Palladino, poi ripresa da Retegui prima di tornare in avanti con Moise Kean. Sul finale di primo tempo però, nel giro di un minuto, prima De Ketelaere e poi Lookman ribaltano il punteggio sul 3-2, che si consolida fino al novantesimo. Un peccato per la squadra di Palladino, ancora senza vittorie in stagione. FirenzeViola.it vi propone gli highlights del match: