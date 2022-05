VICARIO, Ai dettagli con la Fiorentina: il punto

La Fiorentina è alla ricerca di un portiere vista la sicura partenza di Dragowski che con Italiano non ha avuto spazio in questa stagione. E il club viola sarebbe ai dettagli con Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, autore di un'ottima stagione, spesso sotto gli occhi di Joe Barone avvistato più volte al Castellani. Ma la Fiorentina non dovrà trattare con l'Empoli che non riscatterà il giocatore, pur avendone il diritto da contratto per 10 milioni, ma direttamente con il Cagliari che ne detiene il cartellino. Ecco tutte le novità delle ultime ore:

