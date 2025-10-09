Firenzeviola.it è anche su YouTube: iscriviti al canale e rimani aggiornato!
Basta difesa a tre, basta Gudmundsson, basta due prime punte. La Fiorentina deve rilanciare Fagioli e puntare su Fazzini alle spalle di Kean. Pradè e un futuro con tanti interrogatividi Luca Calamai
Lorenzo Di BenedettoLa situazione è preoccupante, e non poco. La Fiorentina è prigioniera del suo stesso sistema di gioco e cambiare sarà impossibile. Non pensare a neanche un esterno d'attacco è stato un errore enorme. E adesso Pioli dimostri di valere 9 milioni
Angelo GiorgettiLa Curva non fa più sconti, isolarsi nel Viola Park è inutile. Niente panico, ma la frustrazione di Firenze sta rompendo gli argini. Gli errori del passato presentano il conto: dallo scouting alla lista dei procuratori, i dubbi sono tanti
Mario TeneraniViola sconfitti nella partita migliore, è il segnale che preoccupa di più... Kean e Fazzini la speranza, Gud un fantasma. Pioli non è in discussione, il club è con lui. La società si esprima: sul momento e su Pradè
