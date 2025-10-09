Fiorentina, prosegue il lavoro gestendo gli acciacchi: il programma di oggi

Nel bel mezzo della sosta, la Fiorentina continua a lavorare imperterrita al Viola Park per cercare di trovare la svolta a un inizio di stagione davvero difficile. Stefano Pioli ha concesso due giorni liberi alla squadra dopo la gara interna con la Roma e ieri c'è stata la ripresa degli allenamenti, che proseguiranno oggi con un'altra seduta al centro sportivo di Bagno a Ripoli. Lo staff tecnico viola gestirà chi è rimasto a Firenze perché non impeganto con le Nazionali e chi invece ha avuto qualche acciacco dopo il match contro i giallorossi, come Dodo o Fazzini.