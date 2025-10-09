Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

la Repubblica (Firenze): "Una Nazionale per due: Piccoli e Nicolussi, tu chiamale se vuoi emozioni"

Corriere Fiorentino: "Una crisi senza riserve"

La Nazione: "La caduta del (mezzo) Franchi. Tre gare, zero vittorie. Addio al fortino viola: il fattore dei cantieri"

La Gazzetta dello Sport: "Gud e Fagioli, giù la maschera. La Fiorentina ora ha fretta"

Corriere dello Sport: "Fasce Fiorentina: ecco il doppio flop"

Tuttosport: Nessun titolo dedicato alla Fiorentina