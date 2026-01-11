Verso Fiorentina-Milan: dove e come seguire il match del Franchi

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom
Oggi alle 09:30Notizie di FV
di Redazione FV

È il giorno di Fiorentina-Milan, non uno scontro diretto ma comunque uno snodo fondamentale per la zona retrocessione (da parte viola), in programma al Franchi questo pomeriggio, calcio d'inizio ore 15. La gara verrà trasmessa in diretta televisiva solo su Dazn, ma potrete seguirla come sempre su Radio FirenzeViola con ampio pre e post partita, con tanto di radiocronaca direttamente dall'impianto di Campo di Marte. Inoltre, come al solito, su FirenzeViola.it troverete la diretta testuale con annesse notizie e voci dal campo.