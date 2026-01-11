Verso Fiorentina-Milan: dove e come seguire il match del Franchi
È il giorno di Fiorentina-Milan, non uno scontro diretto ma comunque uno snodo fondamentale per la zona retrocessione (da parte viola), in programma al Franchi questo pomeriggio, calcio d'inizio ore 15. La gara verrà trasmessa in diretta televisiva solo su Dazn, ma potrete seguirla come sempre su Radio FirenzeViola con ampio pre e post partita, con tanto di radiocronaca direttamente dall'impianto di Campo di Marte. Inoltre, come al solito, su FirenzeViola.it troverete la diretta testuale con annesse notizie e voci dal campo.
L'importanza del vero Kean, a cominciare dalla sfida al Milan. Mercato in fermento: Pablo Marì saluta, con i viola su Baldanzi a Roma tengono d'occhio Gud e Fortini. L'ufficialità di Paratici solo a febbraiodi Tommaso Loreto
Alberto PolverosiIl Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadra
Luca CalamaiUn punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
