Verso Como: Kean è tornato a disposizione, Gudmundsson scalpita

Verso Como: Kean è tornato a disposizione, Gudmundsson scalpitaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 23:20Notizie di FV
di Redazione FV

Moise Kean ieri ha saltato l'allenamento per una leggera febbre ma oggi è tornato a disposizione di Stefano Pioli che ha così potuto tirare un sospiro di sollievo. Il tecnico potrà così valutare la scelta migliore tra tutti gli attaccanti (e non solo).

Anche Gudmundsson ha messo nel mirino il Como dopo il forfait contro il Napoli.