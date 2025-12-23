Chi è stato il miglior viola di Fiorentina-Udinese 5-1? Vota il sondaggio di Firenzeviola.it

La Fiorentina ha dovuto aspettare 211 giorni per ritrovare la vittoria in campionato e lo ha fatto vincendo proprio contro l'Udinese, ossia l'ultima squadra che i viola avevano battuto lo scorso anno in campionato all'ultima giornata in casa dei bianconeri. La squadra di Vanoli si è imposta oggi, nella 16^ giornata di campionato, per 5-1 sui friulani grazie ad una prova convincente. I viola hanno infatti saputo sfruttare al meglio la superiorità numerica arrivata al 7 minuto per il cartellino rosso ricevuto da Okoye sbloccando prima la gara con la punizione dell'ex Mandragora e dilagando poi già nel primo tempo con le reti di Gudmundsson e Ndour. Nella ripresa poi la doppietta di Moise Kean ha arrotondato il risultato sul 5-1, rispondendo anche al momentaneo gol del 4-1 di Solet. Fiorentina che con questo primo successo in campionato sale a quota 9 punti in classifica. Vi chiediamo come sempre di votare il vostro personalissimo migliore in campo, l'Mvp viola della sfida del Franchi, col consueto sondaggio TopFV. E quindi,