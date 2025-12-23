Richardson in uscita: Nizza in pole. E il marocchino conferma tutto a L'Equipe

Amir Richardson in uscita dalla Fiorentina. La notizia riportata oggi su FirenzeViola.it è questa: il centrocampista marocchino è in cerca di spazio, non avendone avuto a Firenze. Ecco che a gennaio potrebbe andarsene, magari non a titolo definitivo. Su di lui Nizza (in pole) e Siviglia. Notizia confermata anche dallo stesso calciatore oggi: "In tutta trasparenza, ho avuto momenti complicati fuori dal campo (ha perso suo padre, l'ex giocatore di basket Micheal Ray Richardson, a novembre, ndr) ma in termini di campo, sono stato bravo negli ultimi mesi. L'ex allenatore (Stefano Pioli, ndr) mi ha detto che contava su di me, il club non voleva lasciarmi andare, tranne che a fine agosto. Ma poi non ho quasi mai giocato. È come se non fossi più lo stesso giocatore ai loro occhi. Quindi, onestamente, preferisco andarmene questo inverno". Questo quanto detto oggi dal marocchino a l'Equipe.

