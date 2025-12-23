Agente Parisi: "Sente la fiducia, i dubbi li aveva chi lo ha allenato prima, il campo parla per lui"

Fabiano Parisi sta attraversando un bel periodo di forma oltre ad essere uno dei giocatori che, soprattutto con Gosens ko, si sta giocando le sue chance con Vanoli, dopo essere stato ai margini. Ecco cosa ha detto a FirenzeViola il suo agente, Mario Giuffredi: "Un giocatore che sente la fiducia del proprio allenatore è normale che sia contento".

In precedenza però non era riuscito ad esprimersi come sta facendo adesso con una certa continuità.

"Io non ho mai avuto dubbi sui miei giocatori, i dubbi ce li aveva chi lo ha allenato precedentemente. Il campo parla per lui".