Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla FiorentinaFirenzeViola.it
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "L’anno che verrà: Paratici sì, ma nel 2026. E la Commissione promuove i conti viola"

La Nazione: "Ultimo posto, quanto mi costi. Comuzzo: c’era una volta un gioiello. Dodo e Gud per 30 milioni (in due)"

Corriere dello Sport-Stadio: "È questa la Viola: Vanoli non cambia: tranne Ranieri, tutti confermati".

La Gazzetta dello Sport: "Sterzata viola"

la Repubblica (Firenze): "Fiorentina, i destini di Parisi e Ranieri"