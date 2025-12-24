Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
FirenzeViola.it
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere Fiorentino: "L’anno che verrà: Paratici sì, ma nel 2026. E la Commissione promuove i conti viola"
La Nazione: "Ultimo posto, quanto mi costi. Comuzzo: c’era una volta un gioiello. Dodo e Gud per 30 milioni (in due)"
Corriere dello Sport-Stadio: "È questa la Viola: Vanoli non cambia: tranne Ranieri, tutti confermati".
La Gazzetta dello Sport: "Sterzata viola"
la Repubblica (Firenze): "Fiorentina, i destini di Parisi e Ranieri"
Pubblicità
Notizie di FV
Agente Parisi: "Sente la fiducia, i dubbi li aveva chi lo ha allenato prima, il campo parla per lui"
Paratici a Londra almeno fino a inizio gennaio ma il mercato della Fiorentina deve partire molto prima. Il sì del dirigente non è ancora arrivato: la volontà c'è, la firma non ancora. Il 5-1 di domenica è solo un punto di partenzadi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Paratici a Londra almeno fino a inizio gennaio ma il mercato della Fiorentina deve partire molto prima. Il sì del dirigente non è ancora arrivato: la volontà c'è, la firma non ancora. Il 5-1 di domenica è solo un punto di partenza
4 Vanoli non cambia, il Corriere dello Sport: "A Parma la stessa Fiorentina che ha battuto l’Udinese"
Copertina
FirenzeViolaIl metodo Paratici e la ricerca degli acquisti. I collaboratori fidati e l'ossessione del lavoro
Angelo GiorgettiL’immagine mitologica di un Uomo di Calcio (nuovo) rianima Firenze. Luci e ombre nel passato di Paratici, ma la scelta è forte e scuote un ambiente depresso. E su Ranieri e i tifosi…
Mario TeneraniClamoroso al Franchi, i viola vincono... La bufera è servita, ora la verifica a Parma. Paratici in arrivo, deve ribaltare tutto
Lorenzo Della GiovampaolaFiorentina-Udinese 5-1, termina il match: i viola tornano alla vittoria in A dopo 211
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com