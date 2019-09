VERGINE, Rinascente sarà back-shirt di ACF Women

Rinascente entra a far parte degli sponsor del gruppo Fiorentina. Sarà back-shirt e Fashion Partner di Fiorentina Womens. Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile viola ha parlato così della nuova partnership con la Fiorentina: "Grazie di essere qui, per noi questa partnership è un motivo di orgoglio. Ho visto la grande sensibilità di questo gruppo nei confronti del personale. Diamo il benvenuto a questa nuova realtà in casa viola. Credo che questo sia il momento giusto per rilanciare il calcio femminile dove noi vogliamo essere protagonisti. Domani ci sarà la prima di Champions contro i campioni d'Inghilterra. La proprietà ha voluto investire e rilanciare il progetto del femminile. Porto il loro saluto e il benvenuto al gruppo Rinascente con la speranza che questo connubio possa dare grandi risultati".