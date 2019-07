VERDETTO RIMANDATO

Dalle parole di Rocco Commisso a quelle di Daniele Pradè, con un nome in comune, al centro di tutto: quello di Federico Chiesa. Il neo patron della Fiorentina ne ha parlato a più riprese, affermando, in ordine sparso, di non voler cedere il suo gioiello più prezioso neanche di fronte a un'offerta da 100 milioni di euro, di non volerlo far diventare il suo Roberto Baggio, di una permanenza in viola del numero 25 al 99% e di una voglia di trattenerlo "a meno che non ci siano cose che non so". In tutto questo deve però essere registrato il nuovo punto messo ieri in conferenza stampa da Pradè, con il direttore sportivo che ha sì risposto alla domanda sul futuro dello stesso Chiesa, lasciando però alcuni spiragli all'interpretazione e, soprattutto alle riflessioni.

"Io posso soltanto dire che quando tornerà dalle vacanze gli parlerò e gli spiegherò il mio progetto. Ci metteremo seduti e capiremo bene la sua testa e che cosa recepirà. Per ora non ci sono stati contatti, aspettiamo che torni". Questo il pensiero di Daniele Pradè, che ha aggiunto anche che l'unico in grado di dare una risposta definitiva è proprio Rocco Commisso, ma prima di tirare un sospiro di sollievo il popolo viola dovrà aspettare ancora un paio di settimane, quando Federico Chiesa, insieme al padre Enrico, incontrerà dirigenza e proprietà. Chi si aspettava che il ds gigliato dicesse che la prossimo Fiorentina sarebbe stata costruita intorno al classe 1997 è rimasto deluso. Il discorso, rispetto alle parole di Commisso, è dunque più aperto, ma ancora non è possibile fare previsioni.

La cosa certa è che la decisione finale spetterà solo e soltanto a Chiesa, da quello che intenderà fare nell'anno dell'Europeo, dalle sue ambizioni nel breve periodo e da ciò che la Fiorentina gli prometterà a livello di competitività della rosa per la prossima stagione. La Juve resta alla finestra, i bianconeri sanno di poter contare su un principio di accordo già trovato, per fare, in caso di acquisto, di Federico Chiesa il Roberto Baggio di Rocco Commisso.