Venerdì al Franchi l'ultima per tanti giocatori: ecco chi può già salutare
Tra i temi analizzati oggi su Firenzeviola.it c'è quello relativo all'ultima apparizione di cui si renderanno protagonisti molti giocatori della Fiorentina venerdì sera, quando andrà in scena al Franchi l'ultima giornata di Serie A. Gudmundsson e Dodo i nomi più illustri tra quelli in partenza mentre Gosens, che poteva essere un papabile partente, probabilmente resterà in viola anche a causa dell'infortunio di Parisi. De Gea vorrebbe restare, stesso discorso per Mandragora e Ndour. Destinato a restare anche Brescianini, mentre per Fabbian potrebbe profilarsi un prestito. In difesa tutte le mosse sono da verificare, compresa una potenziale permanenza di Rugani previa nuova discussione del prezzo del cartellino. Infine c'è Kean: se arriveranno 40 milioni, la Fiorentina lo cederà, altrimenti tutto resta in gioco.
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