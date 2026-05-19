FirenzeViola Francia: chiusa la protesta delle calciatrici. Dal primo luglio avranno un inquadramento collettivo

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Poco prima della fine della Arkema Premier League (campionato massimo francese di calcio femminile) era stata avviata una protesta formale di tutte le calciatrici transalpine che, per mano di una lettera unita firmata da tutti i capitani delle squadre, denunciava l’assenza di un inquadramento lavorativo delle stesse giocatrici. In pratica i contratti, con tutti i bonus, i benefit, i congedi parentali e quant’altro, non avevano parametri stabiliti dalla Federazione o dal Governo, ma venivano decisi situazione per situazione, società per società. Il risultato è stato un sistema caotico che favoriva chi giocava nei club più ricchi e forti economicamente a discapito di coloro che militava nelle formazioni minori. A seguito della protesta, le calciatrici hanno minacciato di scioperare in vista dell’inizio del prossimo campionato qualora non si fosse raggiunto un risultato. Le riunioni tra la Federazione transalpina e le associazioni sindacali hanno permesso di raggiungere il risultato sperato.

A partire dal primo luglio 2026 infatti, tutti i contratti delle calciatrici francesi di ogni società avranno un inquadramento collettivo e saranno loro riconosciuti i diritti fondamentali per gestire l’attività sportiva come se fosse lavorativa. Potremmo definirlo una sorta di professionismo ma, secondo informazioni intercettate da Firenzeviola che ha sentito una dirigente d’oltralpe, è più una sorta di riconoscimento dei diritti per le giocatrici vista la crescita del movimento calcistico femminile europeo. La notizia della svolta delle calciatrici francesi si inserisce all’interno di un quadro di sviluppo dei movimenti femminili fortemente voluto dalle Federazioni territoriali ma, e soprattutto, da quelle internazionali. Uefa e FIFA continuano a chiedere l’inserimento di norme per velocizzare lo sviluppo del calcio femminile in tutto il mondo. A piccoli passi si cerca di alzare il livello un po’ ovunque