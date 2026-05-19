Palladino e il primo ritorno da ex al Franchi: come lo accoglierà lo stadio?

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Uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello dedicato all'ultimo anno vissuto da Raffaele Palladino, prossimo a rimanere senza panchina dopo alcuni buoni mesi all'Atalanta. Dopo una discreta stagione alla guida della Fiorentina, ecco la turbolenta interruzione del rapporto col club dei Commisso e l'estate passata in vacanza. Quando si cita il suo nome a Firenze la piazza tende spesso a dividersi, ma l'opinione prevalente resta quella di un tecnico che ha svolto un buon lavoro, con 65 punti e sesto posto in classifica in campionato (tuttoggi il miglior risultato dell'era Commisso). In autunno il rientro in pista, alla guida di un'Atalanta che ha condotto alla semifinale di Coppa Italia, uscendo solo ai rigori, e alla Conference tramite campionato - l'eliminazione dalla Champions per mano del Bayern ha fatto discutere solo per il passivo pesante, non certo per l'uscita in sé e per sé -. Risultati non banali dopo la situazione complicata che aveva lasciato Juric, eppure la Dea sta già sondando altri e pesanti allenatori per l'anno prossimo (sono noti i dialoghi iniziati con Sarri). A Firenze torna per la prima volta da avversario dopo le dimissioni di un anno fa, resta da capire come lo accoglierà il Franchi.