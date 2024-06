VALENTINI, Lui vuole lasciare il Boca e la Viola lo segue

Nicolas Valentini è uno dei profili che circolano maggiormente, da mesi, in orbita Europa. Il ragazzo, d’accordo col suo entourage, intende lasciare la capitale argentina entro quest’estate, visti i rapporti chiusi col club circa un rinnovo di contratto che non arriverà più. Il classe 2001 è in scadenza a dicembre 2024 e così resterà, per questo la sua agenzia Avios Soccer sta lavorando col Boca stesso per giungere a una cessione in questa finestra estiva di mercato, che va bene a tutte le parti in causa.

