UNA VIOLA SENZA FR7, LA PRIMA FUORI: COSA DICONO I NUMERI

La Fiorentina dovrà fare a meno ancora una volta di Franck Ribery domani a Genova contro la Sampdoria. Una squadra che non porta benissimo al francese dal punto di vista degli infortuni, se consideriamo che alla sua seconda stagione in Italia sarà la terza partita di fila che salta contro i blucerchiati. La scorsa stagione a causa del problema alla caviglia, questa per infortuni muscolari.

Ma come è andata la Fiorentina 2020/2021 senza il francese? Una domanda che probabilmente Cesare Prandelli si starà facendo da quando ha dovuto registrare il nuovo problema muscolare (non sembra niente di grave comunque, anche se andrà valutato ad inizio settimana prossima). E una domanda a cui i numeri possono dare una parziale risposta: con alti e soprattutto bassi.

Già, perché al di là delle due sfide di Coppa (una vinta ai supplementari con l'Udinese, l'altra persa sempre ai supplementari con l'Inter) nelle quattro partite in campionato giocate senza il suo numero 7 (curiosità: tutte al Franchi), la Fiorentina ha raccolto due sconfitte (contro Sampdoria e Inter) e due vittorie (contro Udinese e Cagliari). Niente pareggi dunque, con un gioco che non ha mai brillato. All'andata soprattutto l'allora formazione guidata da Iachini non fu in grado di imporsi su una Sampdoria un po' in difficoltà. Ora i ruoli si sono invertiti tra le due squadre, ma Ribery salterà ancora la partita contro i blucerchiati. Saranno in grado i viola forti dei ritorni di Castrovilli e Milenkovic di fare punti a Marassi?

Le partite in Serie A senza Ribery:

Fiorentina-Sampdoria 1-2

Fiorentina-Udinese 3-2

Fiorentina-Cagliari 1-0

Fiorentina-Inter 0-2

Gol fatti: 5

Gol subiti: 6