UNA RONDINE NON FA PRIMAVERA, MA RIECCO L'«INTELLIGENTE» MAXIME

Tra i protagonisti della serata europea della Fiorentina contro il Cukaricki c'è stato Maxime Lopez. Il calciatore francese, che ha giocato per la prima volta una partita intera con la maglia viola, nella sfida di ieri è riuscito a segnare anche la sua prima marcatura nella sua nuova avventura fiorentina. Dell'ex centrocampista del Sassuolo aveva parlato Vincenzo Italiano nella conferenza stampa di viglia della partita contro la formazione serba, sottolineando come anche lui avrebbe avuto il suo spazio viste le tante competizioni da affrontare: "Lopez è un ragazzo molto intelligente, è arrivato per ultimo e sta capendo ciò che gli sta attorno. Il campionato è lungo e le competizioni sono tante". Ma lo stesso Pradè sottolineò fin da subito quanto la società credesse in lui e come lo avesse soprannominato "Il mago". La parola d'ordine resta però sempre la stessa: pazienza, anche dopo l'eurogol segnato al Franchi.

In totale per Lopez con la Fiorentina sono 249 i minuti giocati fin qui, suddivisi in quattro partite. Tre presenze su tre in Conference League con il minutaggio che è andato a salire dai ventisette minuti all'esordio contro il Genk fino alla gara intera di ieri sera contro il Cukaricki. In campionato invece, anche in virtù della squalifica di tre giornate rimediata contro il Verona nella sua ultima gara con il Sassuolo, il regista nativo di Marsiglia ha giocato solamente settantacinque primi in maglia viola nella sfida di Udine vinta 2-0 dai ragazzi di Italiano.

Oltre alla buona prestazione e al minutaggio in aumento, nella gara di ieri Maxime Lopez è anche tornato al gol dopo più di un anno. Il centrocampista francese mancava dal tabellino dei marcatori dalla sfida tra Sassuolo e Napoli finita 6-1 per i partenopei del 30 aprile 2022. Un tiro a giro di destro che, oltre al valore all'interno della gara, ha un chiaro significato di ripresa per il regista francese nella sua nuova avventura viola.