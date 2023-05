UNA BIG E TRE SCONTRI DIRETTI PER "L'OBIETTIVO MINIMO"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Sei squadre, quattro giornate, un solo posto disponibile (forse). Può sembrare un rompicapo da risolvere, invece è semplicemente la fotografia della classifica di Serie A che riguarda il mucchio di squadre immischiate nella corsa all’ottavo posto, l’ultimo che potrebbe valere l’Europa.

Fiorentina, Udinese, Bologna, Monza, Torino e Sassuolo si ritrovano infatti distanziate di soli due punti, dalla ottava alla tredicesima posizione. Per qualcuno può essere il banale obiettivo minimo della stagione, per altri qualcosa di straordinario. È ormai nota a tutti, infatti, la caotica situazione in cui si ritrova la Juventus per il caso plusvalenze, con l’ottavo posto della classifica che potrebbe quindi diventare appetitoso per guadagnarsi una qualificazione alle competizioni europee. E allora anche il campionato può assumere un certo valore fino all’ultimo minuto di gioco, anche se i riflettori del mondo Fiorentina sono chiaramente focalizzati in primis sulla finale di Coppa Italia e sulla gara di ritorno col Basilea.

Nel mezzo, però, la Serie A dice che ancora ci sono quattro partite da giocare, e i viola si ritrovano a sgomitare in un tornado di sei squadre con tre scontri diretti da qui alla fine, perché guardando la classifica di questo si parla: si comincia domani contro l’Udinese, appaiata alla Fiorentina, si prosegue col Torino, anch’esso a 46 punti, poi al Franchi arriverà la Roma e infine ci sarà il match col Sassuolo, l’ultimo di campionato.

La volata finale partirà quindi domani ed è probabile che terrà i giochi aperti fino all’ultimo, per un obiettivo che sicuramente non sarà quello principale ma neanche qualcosa da snobbare a priori.

I calendari a confronto (in MAIUSCOLO le partite in casa):

Fiorentina, 46 punti: UDINESE, Torino, ROMA, Sassuolo.

Udinese, 46 punti: Fiorentina, LAZIO, Salernitana, JUVENTUS.

Bologna, 46 punti: ROMA, Cremonese, NAPOLI, Lecce.

Monza, 46 punti: NAPOLI, Sassuolo, LECCE, Atalanta.

Torino, 46 punti: Verona, FIORENTINA, Spezia, INTER.

Sassuolo, 44 punti: Inter, MONZA, Sampdoria, FIORENTINA.