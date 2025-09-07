Un percorso di ricostruzione che parte da lontano: la Viola cerca un modello

La Fiorentina vuole alzare l'asticella, lo ha ribadito anche Stefano Pioli in queste ore. L'obiettivo della Fiorentina è la crescita e la continuità che per ora si sono fermate al gradino più basso dell'Europa pur avendo dato una dimensione internazionale alla squadra. Come fare, visti i ricavi troppo bassi per competere con le big italiane inarrivabili dal punto di vista finanziario? Nelle scorse ore il braccio destro di Daniele Pradè Roberto Goretti ha parlato in un'emittente umbra delineando come la società sia ad una svolta e abbia iniziato un percorso di ricostruzione fin dalla scorsa estate, con una divisione dei compiti ma anche condivisione di responsabilità nella squadra mercato. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.