UN'OCCASIONE DA NON PERDERE

Domenica da spettatori dicevamo. Domenica ad osservare gli altri giocarsi i tre punti, su campi ghiacciati, con la neve sui tabelloni pubblicitari, e probabilmente con qualche polemicuccia arbitrale che non ci facciamo mai mancare, tanto più quando la fase della stagione si fa importante. Un po' lo stesso accadde a inizio mese, quando il turno infrasettimanale vide scendere in campo soltanto sei delle dieci gare in programma. I viola, per la cronaca, anche in quella circostanza erano attesi in Emilia, a Bologna per la precisione.

Non è detto, però, che sia proprio un male tutta questa casualità di rimandare a poi gli impegni di campionato. Delio Rossi, infondo, ha già ampiamente dimostrato di saper mettere a frutto il lavoro settimanale, e un altro po' di tempo per continuare a lavorare sugli schemi in allenamento non può che essere un fattore positivo. Tanto più per chi, come Amauri, deve recuperare del tutto la condizione fisica e mentale, o per chi come Olivera scalpita all'idea di esordire, ma pur sempre in una fase d'inserimento in gruppo.

Osservare cosa faranno le squadre che in questo momento sono davanti ai viola, in più, potrebbe persino rivelarsi un vantaggio. Fosse solo per rendersi conto, anche a livello psicologico, quanto ancora possa essere possibile una rincorsa all'Europa. Stop forzati che, volendo, potrebbero anche essere valutati positivamente in casa Fiorentina, pur con tutte le insidie di tante gare ravvicinate (e saranno ben 6 in un mese). A patto che la squadra viola, ovviamente, sappia sfruttare l'occasione, dando continuità alle due vittorie consecutive con Siena e Udinese, affrontando al meglio già il Napoli, venerdì, e il Bologna, martedì 21 prossimo.

Così come, del resto, potrebbe fare la società piazzando certezze sul futuro. Le vicende relative al chiacchiericcio intorno a Jovetic, per non citare quelle inerenti al futuro di Corvino o all'opportunità dell'area Mercafir, restano in sospeso e rischiano di tornare d'attualità anche nelle domeniche in cui non c'è del viola in Serie A. Chiarire tutto, con il gruppo al lavoro per recuperare terreno, potrebbe anche essere la giusta spinta per affrontare un filotto di gare da considerarsi (a voler vedere il bicchiere mezzo pieno, come direbbe qualcuno) un'occasione da cogliere al volo.