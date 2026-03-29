Un esercito di 27 "rientranti": ecco chi da luglio è pronto a tornare a Firenze

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C'è un esercito di 27 calciatori pronti a tornare a Firenze a fine stagione. Dopo una stagione piena di dubbi e incertezze, la Fiorentina accoglierà a giugno molti ritorni dai vari prestiti dei calciatori tesserati, con il club gigliato che dovrà poi deciderne il futuro anche in base a questo finale di stagione e a chi sarà la prossima guida tecnica. Il focus sui giocatori in prestito prende le mosse da coloro che hanno vestito la maglia viola in più occasioni. Simon Sohm, arrivato nel corso dell'ultima sessione estiva di mercato dal Parma per la cospicua cifra di 15 milioni di euro, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni al Bologna nel mercato di gennaio, dopo le deludenti prestazioni con i viola. Il centrocampista svizzero sta sorprendendo Sartori e Di Vaio con le sue prestazioni. Proprio per questo motivo la società rossoblù si prenderà del tempo per decidere dell'eventuale riscatto. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.