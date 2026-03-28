La condizione per il riscatto di Rugani: non è affatto scontato

La condizione per il riscatto di Rugani: non è affatto scontatoFirenzeViola.it
Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Giacomo A. Galassi

Il riscatto di Daniele Rugani da parte della Fiorentina non è così scontato. Lo ha svelato La Gazzetta dello Sport parlando delle condizioni pattuite con la Juventus per l'approdo del difensore in viola nella scorsa sessione di mercato: secondo la rosea, per far scattare il riscatto da 2,5 milioni servirebbero almeno 5 partite da almeno 45 minuti. Un dettaglio non da poco se si conta che fin qui è solo una la partita giocata dal difensore e neanche particolarmente bene contro l'Udinese. Nonostante un'eventuale salvezza dunque, per Rugani questo finale di stagione potrebbe essere decisivo per essere riscattato dalla Fiorentina oppure tornare ancora una volta alla Juventus. 

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