Mandragora ancora non ha recuperato. Sarà importante martedì

vedi letture

Non è ancora tempo per rivedere Rolando Mandragora con il resto del gruppo. Nell'allenamento a porte aperte andato in scena al Viola Park, il centrocampista è stato l'unico a lavorare a parte, ancora vittima del risentimento muscolare patito alla vigilia della partita contro l'Inter. Mandragora prosegue nel suo programma di recupero e conta di esserci a Verona ma sarà decisiva la giornata di martedì, quando Vanoli spera di poter riavere il suo giocatore regolarmente a disposizione dopo i due giorni liberi concessi.

Mandragora ancora non è tornato in gruppo a differenza di Solomon e questo un po' preoccupa, intanto però pensa alla Conference League: "Possiamo arrivare in fondo ma non è facile, già la prossima partita sarà impegnativa, contro una squadra di grande valore". Qui le sue parole a Sky.