De Gea e quella voglia di rimanere a Firenze: il giocatore lo ha già fatto sapere
David De Gea si prepara per un finale di stagione impegnativo con la Fiorentina. Questo non toglie che il portiere spagnolo stia pensando al suo futuro, anche in relazione all'annata storta che ha coinvolto tutti, lui compreso. In vista del prossimo anno non c’è niente di scontato, neppure la permanenza dell’ex Manchester United, che però da parte sua rimarrebbe volentieri in maglia viola. A meno di ribaltoni, la sua idea è quella di proseguire il percorso a Firenze. A maggio 2025 la Fiorentina aveva la possibilità di far scattare l’opzione presente sul contratto annuale di De Gea, invece preferì ridiscutere il suo accordo per intero prolungando l'avventura dello spagnolo a Firenze fino al giugno del 2028 e adeguando il suo stipendio dai vecchi 1,2 milioni ai 3 attuali. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.
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