Cancelli aperti al Viola Park, la Fiorentina aspetta i tifosi per l'allenamento: le info

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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Altra giornata di lavoro in casa Fiorentina, stavolta pronta a raccogliere l'affetto del proprio pubblico. La squadra di Vanoli, infatti, dopo la ripresa degli allenamenti negli ultimi due giorni, svolgerà oggi una seduta a porte aperte. L'intento è quello di abbracciare il più possibile i tifosi viola, il cui apporto è fondamentale in vista del finale di stagione. I cancelli del Viola Park saranno aperti dalle ore 14, l'allenamento è in programma per le ore 15 allo stadio "Curva Fiesole". Ogni aggiornamento su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!