Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: due giorni di riposo

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: due giorni di riposoFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Due giorni di riposo per la Fiorentina. Il tecnico Paolo Vanoli ha concesso ai suoi giocatori quarantotto ore di riposo per arrivare al meglio alla ripresa degli allenamenti prevista per martedì, quando la squadra inizierà la preparazione vera e propria della trasferta di sabato contro l'Hellas Verona.