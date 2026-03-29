Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: due giorni di riposo
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Due giorni di riposo per la Fiorentina. Il tecnico Paolo Vanoli ha concesso ai suoi giocatori quarantotto ore di riposo per arrivare al meglio alla ripresa degli allenamenti prevista per martedì, quando la squadra inizierà la preparazione vera e propria della trasferta di sabato contro l'Hellas Verona.
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