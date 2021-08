ULTIME 48 ORE DI FUOCO: TUTTE LE POSSIBILI OPERAZIONI DEI VIOLA

Sono iniziate le ultime 48 ore di calciomercato per la Serie A e dalla Fiorentina arrivano segnali incoraggianti. Joe Barone e Daniele Pradè infatti sono a Milano per cercare di perfezionare gli ultimi colpi in entrata della campagna acquisti. Se per una questione legata anche a tempi tecnici si è complicato l'affare che avrebbe dovuto portare Domenico Berardi a Firenze, restano sempre vive le piste che portano a Riccardo Orsolini del Bologna e Junior Messias del Crotone. Per la società di Viale Fanti le ultime due sono entrambe operazioni molto meno onerose e, per motivi differenti, convenienti dal punto di vista tecnico: l'esterno di Mihajlovic è ormai qualche anno che è in Italia ed ha dimostrato di avere continuità di rendimento e score realizzativi decisamente accettabili (23 gol totali nelle ultime 3 stagioni in A), mentre il brasiliano è andato ad un passo dalla doppia cifra con il Crotone lo scorso anno (9 centri) ed ha sorpreso tutti per la sua duttilità che gli ha permesso di ricoprire sia il ruolo di mezzala, sia il ruolo di esterno e all'occorrenza anche quello di falso nove.

Per quanto riguarda invece le uscite tutto ruota principalmente al nome di Sofyan Amrabat con Napoli e Atalanta che si sono praticamente tirate fuori dalla corsa al marocchino con gli acquisti di Zambo Anguissa e Teun Koopmeiners, mentre rimane sempre attento il Torino che però nel frattempo ha acquistato Dennis Praet. La Fiorentina vuole però cercare di cedere l'ex Verona e non ci sarà dunque da sorprenderci se proverà a proporlo ad altre squadre. Infine, anche Federico Brancolini, portiere classe 2001 non convocato neppure per il ritiro di Moena, Martin Graiciar, attaccante classe '99, e Lorenzo Chiti, difensore centrale classe 2001, sono in cerca di una sistemazione con Angeloni che è rimasto in sede per perfezionare le cessioni di alcuni giovani. Quest'ultimo è stato operato a maggio, ma adesso sta bene e la società cerca l'opportunità per fargli trovare continuità.