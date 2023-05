UECL, Andata e ritorno semifinale: il punto sui biglietti

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Una delle notizie più lette quest'oggi su FirenzeViola.it è il punto della situazione riguardo la vendita dei biglietti per la semifinale di Conference contro il Basilea. Domani partirà la vendita dei tagliandi per la gara d'andata al Franchi in programma giovedì 11 maggio. Mentre per quanto riguarda il ritorno, la settimana dopo in Svizzera, i biglietti a disposizione per i tifosi viola al St. Jacob Park saranno circa 1700. Molte, già da adesso, sono state le richieste per i biglietti, con i tifosi viola che potrebbero spostarsi verso la Svizzera veramente in tanti.

