CONFERENCE, Domani i biglietti contro il Basilea

La Fiorentina e Firenze, giorno dopo giorno, si avvicinano sempre di più al grande, doppio, appuntamento con il Basilea in Conference League. L’andata della semifinale si giocherà giovedì 11 maggio alle ore 21 presso lo Stadio Artemio Franchi, e a tal proposito, dalla giornata di domani, i tifosi viola potranno cominciare ad acquistare i tagliandi per assistere alla sfida. Salvo sorprese, come annunciato dalla stessa Fiorentina, ci sarà una prima fase di prelazione per chi ha sottoscritto il “Pack 2 gare” (che comprendeva le gare contro Cremonese in Coppa Italia e Lech Poznan, entrambe a Firenze). A seguire, ci dovrebbe essere la fase riservata a chi possiede la tessera del tifoso fino a giungere alla vendita libera.

Molto entusiasmo non solo per la gara d’andata ma anche per il ritorno, la settimana dopo in Svizzera. I biglietti a disposizione per il settore ospiti del St. Jacob Park, impianto moderno e molto affascinante, saranno circa 1700. La vendita dei tagliandi, come accaduto nella maggior parte dei casi quest’anno in Europa, sarà gestita dalla Fiorentina tramite i vari Viola Club e Associazioni di tifo. Molte, già da adesso, sono state le richieste per i biglietti, con i tifosi viola che potrebbero spostarsi verso la Svizzera veramente in tanti. Treni, pullman e pulmini i mezzi di trasporto più gettonati.