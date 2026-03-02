Udinese-Fiorentina chiude il 27° turno: dove e come seguire la sfida

Sarà Udinese-Fiorentina il match che chiude la 27esima giornata di Serie A. In programma al Bluenergy Stadium alle 20:45, bianconeri e viola si giocano due fette di campionato diverse, con la squadra di Vanoli che non può più sbagliare nella corsa alla salvezza, cercando anche di approfittare dei ko di Lecce, Genoa e Cremonese. La sfida sarà trasmessa in diretta tv sia su Dazn che su Sky, ma sarà monitorabile anche via radio con Radio FirenzeViola. Su FirenzeViola.it, infine, la cronaca testuale con aggiornamenti e voci dal campo.