Udinese-Fiorentina chiude il 27° turno: dove e come seguire la sfida
Sarà Udinese-Fiorentina il match che chiude la 27esima giornata di Serie A. In programma al Bluenergy Stadium alle 20:45, bianconeri e viola si giocano due fette di campionato diverse, con la squadra di Vanoli che non può più sbagliare nella corsa alla salvezza, cercando anche di approfittare dei ko di Lecce, Genoa e Cremonese. La sfida sarà trasmessa in diretta tv sia su Dazn che su Sky, ma sarà monitorabile anche via radio con Radio FirenzeViola. Su FirenzeViola.it, infine, la cronaca testuale con aggiornamenti e voci dal campo.
In fondo perdono tutte… Udine è più di un’occasione. Ma chissà quale Fiorentina vedremo… Fagioli ora è l’unica certezza. Viola, onorate la memoria di Davidedi Mario Tenerani
2 Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni: Fortini al posto di Dodò, a sinistra tocca a Gudmundsson
Tommaso LoretoGiovedì sera passo indietro anche per Vanoli, sulla riconferma in tanti hanno già le idee chiare. A Udine Fortini e Gud a sostituire Dodò e Solomon
Alberto PolverosiIn questa squadra c'è da fidarsi solo di Fagioli. Per uscire indenne da Udine serve l'esatto opposto della Fiorentina di giovedì. E attenzione a Zaniolo e Atta
Luca CalamaiSoffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Kean
