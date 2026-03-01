Kean e la ricerca della quarta gioia di fila in campionato: Udinese nel mirino

vedi letture

Moise Kean ieri ha compiuto 26 anni, l'età giusta per confermarsi definitivamente come centravanti prolifico. Negli ultimi turni di campionato, la punta ha realizzato tre gol importantissimi per la Fiorentina che grazie ai 7 punti ottenuti in queste tre gare sta cercando di scalare la classifica per archiviare il prima possibile la pratica salvezza. In Conference, giovedì, Kean è subentrato a Piccoli per riaggiustare le cose dopo la rimonta dello Jagiellonia. Il suo peso specifico per l'attacco si è notato tutto e il centravanti pensava di aver messo a segno il quarto gol in altrettante presenze consecutive; così non è stato per l'autorete di Romandzuc e dunque il giocatore viola quel quarto gol consecutivo dovrà cercarlo in campionato ad Udine, domani sera. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.