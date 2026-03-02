FirenzeViola Siena CF: cambio alla presidenza del club e nuovo assetto dirigenziale

Ricordate la squadra femminile del Siena di cui vi abbiamo parlato nel nostro ultimo Speciale natalizio sulle pagine di Firenzeviola? Da circa ventiquattro ore è stato annunciato un cambio al vertice della dirigenza. Riccardo Magrini, con cui ci siamo interfacciati per farci raccontare la realtà femminile senese, lascia il posto di Presidente della società a Donato Di Vincenzo, imprenditore italo australiano – come si legge dalla nota del club bianconero – appassionato di calcio femminile e pronto a continuare il lavoro avviato negli ultimi mesi.

Contestualmente, cambiano anche le figure del Direttore Generale, con la nomina del presidente uscente Magrini, del Direttore Sportivo, in cui incarico sarà preso da Roberto Pinzi, mentre alla segreteria generale ci sarà Alberto Talluri. Il consiglio dei genitori è stato riconfermato in toto e rimarrà al proprio posto.

“Sono molto onorato di assumere la guida del club – dichiara il nuovo Presidente Di Vincenzo al sito societario – crediamo fortemente nel potenziale di questo gruppo e del movimento femminile. Lavoreremo con entusiasmo, competenza e unità per dare continuità alla crescita del club e per rappresentare al meglio la città di Siena”, ha poi concluso.