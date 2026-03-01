Comuzzo e la voglia di riscattarsi (a casa sua): a Udine altra chance?

vedi letture

Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato il focus dedicato al momento difficile di Pietro Comuzzo, che nelle ultime uscite si è reso protagonista di alcune prove poco soddisfacenti. Nessuno in casa viola nutre dubbi sulla bontà dell’investimento fatto col suo rinnovo di contratto ma il rendimento non sta rispecchiando le aspettative prefissate a inizio stagione. Il calendario però dice che ci sono altri tre mesi di partite e per un prospetto come Comuzzo, anche in orbita Nazionale, non mancheranno le occasioni. Una potrebbe arrivare già domani a Udine, se Vanoli decidesse di adattare il giovane friulano al posto dello squalificato Dodo sulla destra. Lo ha già fatto non più tardi di una settimana fa, quando si è sistemato sulla corsia nel finale di gara contro il Pisa, e con un Fortini non ancora in forma smagliante potrebbe di nuovo toccare a lui.