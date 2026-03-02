Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Al modo di Moise"

La Nazione: "Concorrenti ferme al palo. L’Udinese è un’occasione. Scatto viola: ora o mai più"

La Gazzetta dello Sport: "Zaniolo-Kean, 'fratelli' contro: nati per stupire"

Tuttosport: "Kean per la prima volta"

Corriere Fiorentino: "L'occasione buona"

la Repubblica (ed. Firenze): "Fiorentina, che occasione: le sconfitte degli altri riaprono la corsa salvezza"