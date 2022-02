TUTTI GLI INDIZI PORTANO A TORREIRA: ITALIANO SI AFFIDA ANCORA A LUI

Mancano solamente 3 giorni a Fiorentina-Lazio e Vincenzo Italiano non può, giocoforza, ancora aver deciso chi schierare titolare nel ruolo di regista del suo centrocampo. Il ballottaggio aperto è tra Lucas Torreira, Sofyan Amrabat e Erick Pulgar, ma l'uruguaiano è nettamente favorito sugli altri due. L'ex Arsenal ha avuto il Covid, come ammesso da lui stesso sui social, ma è riuscito fortunatamente a non accusare strascichi e a smaltirlo in poco tempo. Per il tecnico viola è sicuramente il preferito e quello che interpreta meglio la sua filosofia di calcio, motivo in più per considerarlo favoritissimo per una maglia dal primo minuto contro i biancocelesti. Il classe '96 farà rientro domani verso l'ora di pranzo a Firenze, un po' prima di Pulgar che invece raggiungerà il gruppo solamente nella serata di giovedì.

Il cileno è comunque da considerare quasi certamente out perché prossimo alla cessione al Galatasaray. Raramente, salvo casi eccezionali, si è visto rischiare un calciatore coinvolto in una trattativa in fase avanzata come quella che riguarda la partenza dell'ex Bologna che addirittura sabato potrebbe già aver preso il suo aereo per Istanbul. Discorso sicuramente diverso per quanto riguarda Amrabat, che è rimasto a sorpresa dopo che sembrava ad un passo dal trasferimento. Il marocchino vuole rilanciarsi con la Fiorentina, ma è reduce dalla sconfitta di domenica in Coppa d'Africa contro l'Egitto e ancora non ha fatto ritorno in città. Inoltre, l'assenza di un mese dagli allenamenti per disputare il torneo con la sua Nazionale fa propendere per un esclusione contro la Lazio. Italiano quindi si aggrappa ancora una volta a Torreira, ormai indispensabile per la sua Fiorentina.