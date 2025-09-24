Trevisani spiega: "I dati a cui facevo riferimento erano di quando ero a Sky"

Nella lunga intervista concessa a Radio Firenzeviola nella quale Riccardo Trevisani è tornato sul duro attacco degli scorsi giorni all'ambiente dei tifosi della Fiorentina, il giornalista di Mediaset e Cronache di Spogliatoio ha spiegato anche a cosa faceva riferimento quando ha detto che nei dati di ascolti anche piazze come Palermo, Cagliari o Catania avevano numeri maggiori rispetto alla squadra viola: "Io facevo riferimento a quando lavoravo a Sky - ha detto Trevisani - sono passati tanti anni: a quei tempi, quando Catania e Cagliari erano in Serie A, ricevevamo i dati dopo le partite e vedevo che queste squadre facevano più ascolti della Fiorentina. E sapete quante volte sono intervenuto nelle radio di Firenze e quante volte ho fatto la Fiorentina in vita mia, ma il Colosseo per Roma e gli Uffizi per Firenze non autorizzano a pensare che la Roma e la Fiorentina siano club di quelle dimensioni".

