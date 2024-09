BALLOTTAGGIO GUDMUNDSSON-COLPANI? MA LE ALTERNATIVE NON MANCANO

FirenzeViola.it

Se l'idea di Raffaele Palladino è quella di continuare con il centrocampo a 5 allora un dubbio di formazione che sicuramente ronza nel testa del tecnico è chi far giocare davanti insieme a Moise Kean. E' normale che con il possibile rientro tra i convocati di Albert Gudmundsson la concorrenza si fa nuovamente maggiore. La voglia di vedere l'islandese dal primo minuto è tanta e nel caso in cui il giocatore stesse al 100% non ci sarebbe alcun tipo di ballottaggio: è lui il candidato numero uno per giocare tra le linee e non è escluso che una sua partenza dal primo minuto non possa rivoluzionare anche il sistema tattico di Palladino.

Al momento l'unica indicazione risale alla gara scorsa contro l'Atalanta dove insieme all'ex Juve c'era Andrea Colpani. Quest'ultimo però non sta brillando, e il suo posto da titolare potrebbe essere a rischio. Gudmundsson scalpita ma vanno valutate le sue condizioni e quindi il ballottaggio tra i due rimane più aperto che mai. Il numero 23 viola è quello che ha avuto più chanches da titolare ed è quello che ha raccolto più minutaggio tra i suoi compagni di reparto, dopo Kean. Poi ci sono le alternative, dato che nel parco attaccanti i nomi sicuramente non mancano. Ad esempio nell'ultima sfida al 62' Colpani è stato sostituito da Ikone che nell'ultima mezz'ora è andato ad svolgere quel ruolo di congiunzione tra Kean e il centrocampo viola.

Poco spazio per lui, appena 167 minuti di gioco ma domenica scorsa è stato preferito a Beltran e Sottil. Un'altra opzione può essere Kouame, che tornerà a disposizione dopo aver saltato la gara di Bergamo, e che dopo Colpani è il terzo con più minutaggio (257 minuti). Rimangono Riccardo Sottil che , dopo qualche presenza dal primo minuto, sembra un po' sparito dai radar, e infine Lucas Beltran che tra tutti questi è stato quello meno impegnato e che insieme a Kean ha giocato solamente nel 2-2 casalingo con il Monza per appena 58 minuti.

Minutaggio degli attaccanti

Moise Kean 484'

Andrea Colpani 348'

Christian Kouame 257'

Riccardo Sottil 181'

Jonathan Ikone 167'

Lucas Beltran 114'