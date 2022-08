TRE PUNTI E TANTI MOTIVI PER ESSERNE CONTENTI

Una vittoria è una vittoria, comunque arrivi va festeggiata. E se le cose da sistemare sono diverse, Italiano stavolta ha voluto vedere i lati positivi a partire dall'aver ottenuto una vittoria all'esordio al 14 di agosto, mai scontata, pur con una palla fortunosa nel recupero. E soprattutto una vittoria sotto gli occhi del presidente Commisso che aveva spronato la squadra a partire con il piede giusto. Ci teneva, aveva sofferto mesi lontano dalla sua Fiorentina e davanti alla tv, era giusto regalargli un'emozione ora che è potuto tornare a Firenze: "Un mese fa non si sapeva neanche se potevo venire" gli aveva detto a pranzo "Ma ora sono qui per starvi vicino, voi fate una bella gara". Era importante per lui e per la squadra dunque mantenere questa specie di patto interno.

Ma tornando all'aspetto sportivo Italiano ha anche sottolineato l'importanza di una reazione dopo il pari ("con tante parate del loro portiere" almeno fino alla papera decisiva) e di vincere anche partite così, tra mille problematiche, con giocatori non al cento per cento o risparmiati per la Conference League e sostituiti da altri adattati come Benassi e Kouame che comunque hanno fatto buone gara al netto, il primo, di qualche sbavatura. Se ieri l'unico indiponibile sembrava Igor, Pradè ha infatti elencato una serie di acciacchi (Ikoné risentimento, Duncan e Igor infortunati, Dodo e Venuti non al meglio) che spiegano la formazione inedita apparsa certo azzardata. Ma per Italiano la risposta di chi ha giocato e la rotazione dei giocatori può diventare un'arma in più.

E se Rebic, Lukaku ed Immobile hanno subito messo le firme sulle vittorie delle loro squadre, dà speranza anche il gol del centravanti viola, Jovic, che Italiano spera di vedere al più presto in formato primo tempo e se non l'ha sostituito è proprio per permettergli di crescere di condizione.

La vittoria di ieri sera infine dà morale anche in vista del Twente che su quattro partite tra campionato e Conference ha ottenuto già quattro vittorie e serviva dunque un'iniezione di fiducia per affrontarlo con più sicurezza nei propri mezzi. Per analizzare i difetti, come le tante occasioni non concretizzate e gli svarioni in fase difensiva, ci sarà tempo come - si spera - per correggerli.