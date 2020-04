TRA I DUE LITIGANTI...

Chiesa e Castrovilli, Castrovilli e Chiesa... Il mercato viola gira intorno ai due gioielli ma tra i due corteggiatissimi delle big italiane (e non solo) spunta Vlahovic, un attaccante del 2000 con tutte le qualità per diventare il giocatore del futuro di qualunque squadra. Futuro viola? L'intenzione delle parti è questa, manca solo il nero sul bianco perché da tempo dirigenti e agente del giocatore avevano iniziato a trattare il rinnovo sulla base di 5 anni (ora la scadenza è al 2023) e circa un milione di ingaggio (un salto enorme dalla cifra da baby di ora). Nonostante una certa distanza iniziale la volontà di prolungare il matrimonio c'era ma il Coronavirus e lo stop forzato hanno congelato tutto. E si sa, un giocatore giovane e potenzialmente forte, con qualità più che quantità nei gol (6 in 22 presenze in A, 2 nelle 4 di Coppa Italia e 1 nel "prestito" in Primavera) che ancora non ha messo nero su bianco il rinnovo nonostante un accordo da limare, è sempre una tentazione per le altre società, soprattutto alla luce di un mercato senza grandi soldi da spendere e dunque di investimento sui giovani. Nei giorni scorsi ad esempio si è parlato di Roma, per sostituire Dzeko (anche se il club capitolino ha poi smentito di volersi liberare del suo attaccante). Ieri a smorzare le voci di mercato ci ha pensato Vlahovic stesso, dichiarando di voler restare a lungo alla Fiorentina che ha tutto per far crescere un giovane e di volerne diventare anche la bandiera possibilmente. Ma intanto il suo nome inizia a circolare.