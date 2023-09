TRA DUBBI E BALLOTTAGGI ITALIANO PUNTA SU TRE CERTEZZE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani alle ore 18, al Franchi, la Fiorentina tornerà in campo contro l’Atalanta e sono tanti i nodi che ancora deve sciogliere Vincenzo Italiano, dalla porta fino all’attacco. Se infatti Terracciano parte favorito su Christensen e sembra destinato a partire dal 1’, ecco che in difesa e a centrocampo ci sono ancora alcuni dubbi. Ranieri parte avanti a Quarta, mentre Parisi dovrebbe prendere il posto di Biraghi, ma la sfida di Conference di giovedì implica delle riflessioni. In mezzo al campo invece ci sarà uno tra Mandragora e Duncan, con il secondo attualmente favorito.

I dubbi più grandi sono in attacco, con Ikonè e Nico Gonzalez che per motivi diversi resteranno incerti fino all’ultimo, o quantomeno per il francese, fino a quando non verranno comunicati i convocati. La punta dovrebbe essere Nzola, il quale ha lavorato ininterrottamente in questi giorni con Italiano per accelerare il suo inserimento. E di fatto per l’allenatore Viola l’angolano rappresenta, anche guardando alla carriera, una certezza. Le altre sicurezze per domani sono Milenkovic e Arthur. Il primo deve riscattarsi dopo alcune prestazioni altalenanti, mentre il centrocampista ex Barcellona è il metronomo della squadra e fino a che non sarà a disposizione Maxime Lopez (deve scontare l’ultimo turno di squalifica) sarà lui a guidare la Fiorentina.