TOURNÉE, Prima per Pongracic, ecco chi resta a casa

Non è una sorpresa ma spicca l'assenza di Mbala Nzola dall'elenco dei convocati per la tournée inglese, ormai fuori dal progetto tecnico viola. La squadra partirà intorno alle 10 alla volta di Preston dove farà base la Fiorentina, spostandosi di volta in volta per le tre amichevoli, con Bolton (26), Preston (27) e Hull City (30). Palladino ha voluto portare con sé i tanti ragazzi che hanno preso parte alla prima parte del ritiro, ad eccezione di Distefano e Lucchesi che sono destinati a lasciare la Fiorentina per avere continuità e spazio e stanno trattando le loro destinazioni. Fuori dall'elenco anche Pierozzi destinato al Palermo, nonostante le lungaggini burocratiche. prima convocazione per il neo acquisto Pongracic e per l'unico reduce dall'Europeo, Barak.

